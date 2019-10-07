Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili oldu. Trabzon'da cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi karayolu da heyelan sonucu ulaşıma kapanırken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Ardeşen ve Tunca ilçelerinde Belediye ve özel idare ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Rize merkeze bağlı Salarha beldesinde Sırt, Kasarcılar ve Melekköy köyü yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Salarha Belediyesi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Artvin'in Borçka ilçesinde İçkale deresinin su seviyesinin yükselmesi sonucu evlerinde mahsur kalan Mehmet Kasımoğlu yardım istedi. AFAD ve AKUT ekipleri Kasımoğlu ile eşi ve engelli kızını evden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Kemalpaşa ilçesinde ise denizde hortum meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz'de sağanak yağış aralıklarla sürerken, yetkililer ani sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

(DHA)