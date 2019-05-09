Rize Valisi'nden kaçak yapı tepkisi

Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında kaçak yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fırtına Vadisi'nde inşa edilen 21 kaçak yapı için yıkım ihalesinin tamamlandığını hatırlatan ve itiraz sürelerinin ardından kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Çeber, denetimlerin de sürdürüldüğünü açıkladı. Fırtına Vadisi'nin Rize´nin en güzel yerlerinden olduğunu söyleyen Vali Çeber, şöyle konuştu;

"Bu alan en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Bundan olsa gerek özellikle bu İmar Barışı sürecinden sonra bunu biraz da suistimal etmek isteyenler ya da bundan istifade edebileceğini düşüneler tarafından hızlı bir ruhsatsız ve kaçak yapı eğilimi gördük. Bir yıldır ilgili kurumlar orada tespitlerini yapıyor. Devlet olduğunuz zaman uymak zorunda olduğunuz bir mevzuat ve usül var. Bir yıldır aslında devam eden bir sürecin artık sonuna yaklaştık, diyebiliriz. Tespitleri yapılmış ve işlemleri başlamış olan 21 kaçak binanın yıkım ihalesine çıkıldı. Bugünlerde ihalemiz sonuçlanıyor, itiraz süreci şu anda devam ediyor. Ondan sonra da yer teslimi ve yıkım işlemler başlayacak."

'11 YENİ KAÇAK YAPI İÇİN DE İŞLEM BAŞLATILDI'

Vadide 11 ayrı kaçak yapı için de yasal işlem başlatıldığını açıklayan Vali Çeber, şunları kaydetti:

"Biz bu yıkımları yaparken bir taraftan da yeni yıkım dosyası hazırlıklarımız var. 21 kaçak yapının ardından 11 tane daha dosya hazırlanıyor. Bir taraftan yeni tespitlerimiz var. Elimizdeki 200, 300 jandarma ve polis veya özel İdare ya da belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Hepberaber olmamız lazım, herkesin duyarlı olması lazım. Rize´yi sevenlerin sahip çıkması lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda yanımızda olduklarını hissetmemiz lazım. Bir binaya benim bir arkadaşım tutanak tutmaya gittiğinde ne tehditlerle karşılaşıyor, kimler arıyor, neler söyleniyor, araya kimler sokuluyor. Ben Rize halkının, doğaseverlerin, Rizeli hemşerilerimin bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bu zaten şahsi mesele değil, devlet meselesidir. İnşallah en güzel şekilde de neticelendireceğiz."

'BOŞUNA MASRAF VE EMEK SARF ETMEYİN'

Kaçak yapılarla mücadeleyi sadece kamu gücüyle sürdürmenin zor olduğunu ifade eden Vali Çeber, "Gördüm 'dur, dozeri gönderiyorum yıkıyorum' diyemezsiniz. Ama bu benim istediğim bir şeydir, gördüğün zaman öyle bir mekanizma olmalı ki hemen bu sorunu orada bitirmem lazım ama o yok. Süreçleri takip etmek zorundasınız. Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. 21 kaçak yapı ilgili süreç tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. 11 kaçak yapı için çalışmalar sürüyor. Ama kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor, yıkım kararını 6 ay sonra görüyorum. Biz durmuyoruz. Vatandaşlardan da duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf ve emeğinizi sarf etmeyin. Sonuç bu olacak, yıkılacak. Mevzuatımız neyse o yapılacak. Bunlar bizlerin görevleri. Bana vatandaşlar 'Fırtına Vadisi ne hale geldi, Ayder'e kimse bakmıyor mu?' diyor. İşte biz mücadeleyi yapıyoruz ve vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

YIKIMLAR BAŞLADI

Doğu Karadeniz'deki hemen hemen tüm yaylalarda, inşaat sesleri arasında yükselen kaçak yapılar için harekete geçildi. Türkiye genelinde başlatılan 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenlerin inşa ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.

(DHA)