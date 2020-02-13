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  3. Rize Emniyet Müdürü Altüğ Verdi'yi şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

Rize Emniyet Müdürü Altüğ Verdi'yi şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

Rize Emniyet Müdürü Altüğ Verdi'yi şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon'da aralarında katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun eşi Semiha Sarıcaoğlu’nun da bulunduğu, 3’ü polis, 6 kişi gözaltına alındı.

Rize’de 2018 yılının Aralık ayında makam odasında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Trabzon’da, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, aralarında İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun eşi Semiha Sarıcaoğlu’nun da bulunduğu 3’ü polis memuru, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin örgütte mahrem imam olduğu öne sürüldü.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

(DHA)


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