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04 Kasım 2020 Çarşamba 15:38 | Son Güncelleme:

Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı ortaya çıktı

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, depremle birlikte yerle bir olan binanın etrafındakilerin korkuyla kaçtığı görülüyor.

Yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı.

<p>Editör: Ezgi Aşık/ <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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