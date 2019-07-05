Hatay Reyhanlı'da neler oldu? Bakan Soylu son bilgileri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçici kimlikle Türkiye’de yaşayan 3 Suriyeliden ikisi öldü. Araç içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

EL YAPIMI PATLAYICI ŞÜPHESİ

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."