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  3. Resulayn'da Türk bayrağı dalgalanıyor

Resulayn'da Türk bayrağı dalgalanıyor

Resulayn'da Türk bayrağı dalgalanıyor

PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da Milli Suriye Ordusu ve Türk bayrağı çekildi.

İhlas Haber Ajansı ekibi, terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.

 

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