Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK sonlandırdı!

PKK/YPG'li teröristlerden Barış Pınarı harekatıyla temizlenen Suriye’nin Resulayn ilçesinde saat 22.30 sıralarında SMO grupları arasında yaşanan anlaşmazlık dolayısıyla çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışma sırasında yükselen silah sesleri, Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Yaklaşık bir saat süren çatışma sırasında Ceylanpınar'da belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Yapılan anonslarda pencere kenarında ve dışarıda durulmaması, sınır hattından uzak durulması istendi.

Ceylanpınar'da tedirginlik yaşatan çatışma bölgede konuşlu TSK birlikleri ve Resulayn'daki yerel güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaşananların ardından Ceylanpınar sınır hattında önlemler artırılırken, Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Resulayn’da 20 Nisan 2020 saat 22.30 sularında Suriye Milli Ordusuna bağlı iki grup arasında kısa süreli bir silahlı çatışma yaşanmış; meydana gelen olay, bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerimiz ve yerel unsurların müdahalesiyle sonlandırılmıştır."

DHA