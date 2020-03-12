Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2837
  • 7,0136
  • 320.414
  • 93548.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn’ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.


Genç kız öz babasını kurşuna dizdi

Genç kız öz babasını kurşuna dizdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu fotoğrafla dünyaya rezil oldu

Corona virüsü aşısı bulunduğu iddia edildi