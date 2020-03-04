Resmi tatil günleri ne zaman? 2020 yılı resmi tatiller takvimi! 23 Nisan, 1 Mayıs 15 Temmuz...

Resmi tatiller herkes tarafından ilgiyle takip edilen konular arasında önemini korumaya devam ediyor. Bu yıl resmi tatiller ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yıllık izinlerini Ramazan ve Kurban Bayramı ile birleştirmek isteyen kişiler, tatil planları yapanlar bu yıl milli ve dini bayram tatillerini öğrenmek istiyor. Sizin için sırayla hazırladığımız 2020 resmi tatil günleri haberimizde.

2020 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

-1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

-19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

-23 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi (yarım gün)

-24 Mayıs Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar

-25 Mayıs Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi

-26 Mayıs Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı

-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

-30 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi: Perşembe (yarım gün)

-31 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün: Cuma

-1 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün: Cumartesi

-2 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün: Pazar

-3 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün: Pazartesi

-30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar

-28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Çarşamba (yarım gün)

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe