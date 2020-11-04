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04 Kasım 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ümraniye'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ümraniye'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

<p>Editör: Ezgi Aşık/ <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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