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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücretinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücretinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücretinde değişiklik

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde öğretmenlerin ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini almalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre; 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi ve uzaktan eğitim görevi verilmesi halinde, ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretmenlerin, ek ders ücretleri geri tahsil edilecek.


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