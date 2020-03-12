Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2294
  • 7,0409
  • 330.483
  • 100966
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Elazığ riskli bölge ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elazığ riskli bölge ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elazığ riskli bölge ilan edildi

Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi’ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı.

IHA

Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular

Sağlık bakanlığı tek tek açıkladı! Koronavirüs(COVID-19) nasıl bulaşır? Nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?