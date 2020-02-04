Rejimden İdlib'de alçakça saldırı

İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 7 asker ile 1 sivil personel şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askerlerimize yönelik rejim güçleri tarafından yoğun topçu ateşiyle saldırıda bulunuldu. Alçak saldırı önceki gece saat 01.13’te gerçekleşti.

HESAP SORULACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı. Meşru müdafaa kapsamında hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

GÖÇ YOLUNDAKİ AİLEYİ KATLETTİLER

İdlib’de Esad rejiminin hava ve kara saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden bir aile, göç yolunda hava saldırılarına maruz kaldı. Halep’in batı kırsalındaki Rehhal bölgesinde saldırılardan kaçan sivil araçta bulunan aynı aileden 3’ü çocuk, 3’ü kadın toplam 9 sivil hayatını kaybetti. Diğer yandan, Rusya savaş uçakları da Halep’in batı kırsalına saldırı düzenledi, 3 sivil hayatını kaybetti.

TEMAS HALİNDEYİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Peskov, “Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde. Yüksek düzeyde herhangi bir görüşme yapılmadı. Liderlerin isteği üzerine en kısa zamanda görüşme kararlaştırılabilir” ifadelerini kullandı. Peskov, İdlib bölgesindeki terör gruplarının faaliyetlerinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki bakan, Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

TSK’nın İdlib çevresinde 12 gözlem noktası var.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE İPTAL

Suriye’nin Ayn el Arap bölgesinde dün yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği saldırı nedeniyle iptal edildi.

MİSLİYLE KARŞILIK: 76 ÖLÜ

Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırı ve sonrasında başlatılan harekata ilişkin önemli bilgiler paylaştı:

PLANLI İNTİKAL: Soçi ve Astana’da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan süreç devam ediyor. Arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi.

RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ: Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün (önceki gün) saat 16.13 ve tekraren, teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

54 HEDEFİ VURDUK: Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir.

AKAR ‘İDLİB HAREKAT MERKEZİ’NDE

Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla sıfır noktasında, TSK’nın İdlib’deki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’nde durum değerlendirmesi yaptı.

SEKİZ OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Rejim unsurlarınca İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde 7 Mehmetçik ve 1 sivil şehit oldu. Uzman Çavuşlar Uğur Kurt (Gaziantep/Şahinbey), Onur Şükrü Özler (Gaziantep), Serkan Deprem (Osmaniye), Halil Demir (Sakarya/Pamukova), Uzman Onbaşılar Gökhan Orhan (Afyonkarhisar/Sandıklı), Uğur Katran (Mersin/Gülnar), Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray), TIR şoförü İsmail Akatay’ın (Hatay/Reyhanlı) baba ocaklarına ateş düştü.

YÜREKLER DAĞLANDI

Şehit Uğur Kurt’un evli ve iki çocuğu olduğu belirtilirken, 34 yaşındaki Halil Demir’in ailesi de acı haberi çocuklarını ziyaret için gittikleri İstanbul’da aldı. İdlib’de-ki birliğinde görev yapan şehit Serkan Deprem’in de iki gün önce izinden döndüğünü ifade eden ailesi gözyaşı döktü. Şehitlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

‘BİLGİ VERİLMEDİ’ İDDİASI YALAN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya’nın “Türkiye İdlib’de operasyon yaparken bizi bilgilendirmedi” açıklamasını yalanladı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, “Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil” dedi. Çelik, “Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır” dedi.

1 HAFTADA 151 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 1 haftada 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 692 bine ulaştı. Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırındaki kamplara geldi.