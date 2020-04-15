Rasulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan bir tünel keşfedildi

SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Arama tarama çalışmaları sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tamamlayamadığı yeni bir tünel bulundu.

AA'nın görüntülediği yaklaşık 500 metre uzunluğundaki tünel, Rasulayn ilçe merkezinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine uzanıyor. Tünelin yer üstüne çıkış noktasının henüz tamamlanamadığı görüldü.

Tünele, Rasulayn'da Türkiye sınırı yakınlarındaki bir evdeki gizli bölmeden giriliyor.

Tünelin içerisinde birkaç farklı bölme yer alıyor.

SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerin, bu tüneli diğer tünellerden farklı olarak insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapma amacıyla kazdığı görüşünde.

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YPG/PKK, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazmıştı.

AA, YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.



Rasulayn ilçe merkezi Barış Pınarı Harekat ile 12 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.





AA