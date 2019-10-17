Rasulayn'da 10 evden 2'sinde tünel var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler, bir tünel ağı oluşturdu.

Şu ana kadar bulunan tünel sayısı 70. Toplam tünel sayısının 300 olduğu tahmin ediliyor.

Neredeyse her 10 evden 2'sinde tünel olduğu belirtiliyor.

Çuvallarla hazırlanan mevzilerin hemen yanında tüneller bulunuyor. Teröristler bu tünellerle kendilerine hareket alanı yaratıyor.