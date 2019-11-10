Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Bir taraftan hasta kabulünün, diğer taraftan da tefrişatın yapıldığı hastane, şimdiden onlarca kişi için umut kapısı oldu. Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, hastanede güvenliğin sağlanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını belirterek, çok sayıda tuzaklanmış EYP, bodrum katında tüneller ve bahçede mayın tespit edildiğini hatırlattı.