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  3. Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Rasulayn’da terör örgütünün büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu şifa dağıtmaya başladı.

Bir taraftan hasta kabulünün, diğer taraftan da tefrişatın yapıldığı hastane, şimdiden onlarca kişi için umut kapısı oldu. Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, hastanede güvenliğin sağlanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını belirterek, çok sayıda tuzaklanmış EYP, bodrum katında tüneller ve bahçede mayın tespit edildiğini hatırlattı.  


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