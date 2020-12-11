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11 Aralık 2020 Cuma 09:29 | Son Güncelleme:

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı silahlı saldırıya uğradı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı silahlı saldırıya uğradı
IHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün akşam saatlerinde Aksaray’ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı sonrasında tüfekle yapılan saldırıda saçmalar makam aracına isabet ederken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yapılan saldırı sonrasında jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı saldırı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “İşimizin başındayız. Elhamdülillah” sözünü paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yapılan bu saldırı sonrasında Aksaray Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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