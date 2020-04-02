Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? İşte rapor parası sorgulama ekranı!

Rapor parası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık "Rapor parası ne zaman alınır?" sorusunu soruyor. Bu ödenekten yararlanabilmeniz mutlaka hastalık teşhisi konulmuş olması bekleniyor. Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? Hastalık, doğum ya da iş kazası gibi nedenlerle alınan rapor parası (iş görmemezlik ödeneği) hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.



RAPOR PARASI NE ZAMAN ALINIR?

Rapor parası işvereninin raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinden PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan en geç ay içinde alınması şartı konuluyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor.

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Rapor parası almak isteyen çalışanın 3 aylık brüt geliri ve 3 aylık prim günleri ayrı ayrı toplanır. Daha sonra 3 aylık brüt geliri son 3 aylık prim gününe bölünür. Çıkan sayı ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Ortaya çıkan sayıdan ilk iki gün çıkarılır. Bunun sebebi ise 2 gün nedeniyle işveren zaten kesinti yapmayacaktır.

RAPOR PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIYOR?

Rapor parasının T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulaması hem e- devlet üzerinden hem de PTT veznelerinden yapılabilmektedir. Ancak e- devlet sisteminin kullanılması sırasında kişilerin e- devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekecektir. Şifre kullanmadan, sadece T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceğiniz herhangi bir platform bulunmamaktadır. E-devlet üzerinden işlemleri yürütürken de yapmanız gereken, öncelikle şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak olmalıdır. Ardından sağ üst kısımda bulunan bölüme iş göremezlik raporu yazmanız gerekir. Burada açılan bölgeden sigorta türünüzü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece T.C. kimlik numaranızı kullanarak yapmak istediğiniz sorgulamalar için PTT veznelerini kullanmanız yeterli olacaktır. Sadece kimlikle yapacağınız sorgulamalar için numara almanız ve sorgulama yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli olur.