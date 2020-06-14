Rapor çetelerinin taktikleri deşifre oldu! Sahte engelli rolü için ders vermişler

Devrim TOSUNOĞLU



İstanbul Mali Şube ekipleri, 2 yıl süren operasyonlarla sağlıklı kişilere engelli raporu alan Hikmet Ş., Emin Ç. ve Halim A. liderliğindeki 3 ayrı şebekeyi çökertti. İncelenen 10 bin 250 rapordan 320’si iptal edildi. Malulen emekli olup maaş bağlatan ve vergi muafiyetlerinden yararlanan sahtekarlar ortaya çıktı, devletin yıllık 13 milyon lira zarar etmesi önlendi.

Evrakla hasta ettiler!

Sahte rapor şebekesinin 3 aşamalı yöntemi deşifre oldu. Buna göre rapor alacak kişiler için hastanelere daha önceden ağır hastalıklarla ilgili tedavi görmüş gibi sahte yatış, epikriz, laboratuvar, ilaç ve ameliyat raporları sunuldu. Sözde hastalara doktorları ikna etmeleri için özel dersler verildi. Şahıslar, duydukları halde duymadığını beyan etti, solunum testinde kasıtlı olarak üflemedi.

Şekere glikoz astıma zeytin



Çete üyelerinin rapor almak isteyen şeker hastalarına test öncesi glikoz içirdiği, astım ve solunum yoluyla ilgili raporlar için 1 kilo zeytin yedirdikleri belirlendi. Kan testine de gerçek hastalardan alınan örnekler gönderildi.



5 bin TL’ye danışmanlık 30 bin TL’ye emeklilik

Çetenin malulen emeklilik şartları taşıyan kişilere 5 bin TL’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve emekli olmalarını sağladığı öğrenildi. Engel oranı düşük kişilerin ise malulen emekli olabilmek için 30 bin lira ödedikleri belirlendi.

