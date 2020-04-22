Ramazan tedbirleri genelgesi detayları neler? İçişleri Bakanlığı Ramazan tedbirleri genelgesi maddeleri sizlerle…

Ramazan tedbirleri genelge detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Ramazan ayına çok az bir süre kala salgına yönelik önlemler de güçlendirilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi. Ramazan tedbirleri genelgesi maddeleri haberimizde…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAMAZAN TEDBİRLERİ GENELGESİ

Ramazanın tüm İslam aleminde milli ve manevi duyguların en güzel şekilde tezahür edildiğini vurgulayan genelgede, korona virüsü ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlerin de sürdürülmesi planlanıyor.

Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınacak. İftar ve sahur vakitleri arasında yoğun olarak kullanılan/kullanabilecek caddelerin kapatılması önlemler kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca ramazan boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

PİDE SATIŞLARI İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE SONA ERİYOR

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı salgın riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması temin edilecek.

MEZARLIK ZİYARETLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Ramazan öncesinde ve süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği yerler göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler sıklık kazanacak.

Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere de ağırlık verilecek.

FAHİŞ FİYAT UYGULANAMAYACAK

Ramazanı ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan firma veya işletmelere yönelik denetimler artırılacak ve gerekli adli-idari işlemler hızlı bir şekilde yapılacak. Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılması talimatı verildi.

Bakanlık ayrıca ramazanın sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, İl Pandemi ve il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini de istedi.