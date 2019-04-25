Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? İşte il il Ramazan pidesi fiyatları!

Tüm Müslümanlar 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkacaklar ve ilk oruç başlamış olacak. Ramazan ayının heyecanı ile birlikte bu ayda sofraların vazgeçilmezi olan 'Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan'ı idrak etmek isteyen tüm Müslüman alemi kutsal sayılan Ramazan ayını heyecanla bekliyor. Ramazan ayının sembolü haline gelen ramazan pidesi fiyatları bugün belli oldu. Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ramazan pidesinin fiyatının 2.5 lira olacağını açıkladı. İşte, il il ramazan pidesi fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

ANKARA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, 2019 yılında Ramazan pidesinin fiyatının 2,50 TL olacağını açıkladı. Kavuncu artışın gerekli olduğunu söyledi.

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İstanbul Ramazan pidesi fiyatı ile ilgili açıklama da heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ankara ve İstanbul aynı fiyat tarifesini uygulamıştı. İstanbul'da da Ramazan pidesinin 2,50 TL'den satılacağı düşünülüyor.

RAMAZAN PİDESİ GRAMAJI NE KADAR?

Ramazan pidesi ile ilgili en önemli hususlardan biride gramajı. Ramazan pidesi her fırım tarafından belirlenen gramajda çıkarılmalı ve belirlenen fiyatta satılmalı. Ramazan pidesi 275 gram olacak. Ankara'da 300 gram Ramazan pidesi 2,50 TL'den satılacak. İstanbul'da da aynı gramaj pidenin aynı fiyata satılacağı düşünülüyor.

RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Müslüman alemi için eşsiz öneme sahip olan Ramazan ayında oruç tutmakla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır." Ayrıca iftar saati edilen duanın Allah katından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini bildirir.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.