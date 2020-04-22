Pide fiyatları belli oldu mu? 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul'da fiyatı...
Pide fiyatları belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ramazan pidesi bu sene de iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak. 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç tl? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da ise Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Detaylar haberimizde…
Pide fiyatları belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide bu sene de gündemde yerini aldı. 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul’da ise Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Detaylar haberimizde…
2020 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI
2020 Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. İstanbul'da Ramazan pidesine zam yapılmadı ve bu yıl da 350 gram sade pide 3 liradan satılacak.
Ayrıntılar geliyor…