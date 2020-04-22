Ramazan ayı boyunca türbeler ziyarete kapalı olacak
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte türbe ziyaretlerinin sıklaşması beklenirken koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla kapalı olacağı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını önlemleri nedeniyle bu ramazanda İstanbul'daki türbelerin ziyaretine izin verilmeyecek. Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun olarak yaşandığı camilerde teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak. Üsküdar'da yer alan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Aziz Mahmut Hüdayi Camisinde yer alan türbe de salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
AA