Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığı'na defnedilecek

Osman Nuri CERİT

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 97 yaşındaki Rahşan Ecevit’in en büyük arzusu gerçek oluyor. Rahşan Ecevit eşi Bülent Ecevit’in yanına, Devlet Mezarlığı’na defnedilecek. Defin için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın izni gerekiyordu. Başkan Erdoğan’la görüşmesi sonrası açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Rahşan Ecevit’in bugün düzenlenecek törenle Devlet Mezarlığı’na defnedileceğini açıkladı.

ÖNCEDEN SÖZ VERİLMİŞTİ

Rahşan Ecevit eşinin yanına defnedilemeyeceği gerekçesiyle, Bülent Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na toprağa verilmemesini istememişti. Aile mezarlığı yapılarak Bülent Ecevit’in cenazesinin buraya taşınması da gündeme gelmişti. 2009 yılında yaşanan bu tartışmalar üzere dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Rahşan Ecevit ile görüşmüş, kendisinin ölümü halinde cenazesinin Bülent Ecevit’in yanına defnedilmesi için gerekli düzenlemenin yapılacağı sözünü vermişti.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE VE ONAY

Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi. Aksakal Ecevit’in, Devlet Mezarlığı’na gömülmesine engelin olmadığını açıkladı. Aksakal, yasal prosedürle ilgili olarak da Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve grup başkanvekillerinin karar aldıklarını da ifade etti. Partiler birlikte bir yasa tasarısı hazırlayacak.