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  3. Putin: Rusya-Türkiye işbirliği engelleme çabalarına rağmen gelişiyor

Putin: Rusya-Türkiye işbirliği engelleme çabalarına rağmen gelişiyor

Putin: Rusya-Türkiye işbirliği engelleme çabalarına rağmen gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde konuştu.

Putin, konuşmasında, "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor. Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek." ifadelerini kullandı.

Putin, şöyle devam etti:

"Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor."

AA

 


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