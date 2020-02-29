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Putin, Macron ile İdlib'deki gelişmeleri görüştü

Putin, Macron ile İdlib'deki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele aldındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İdlib’deki gelişmeleri ele aldı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin, şu ifadeler yer aldı:

"İdlib bölgesinde hızla artan gerginlik başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Putin, Suriye’nin kuzeydoğusunda terörle mücadeleye ilişkin alınan tedbirler konusunda Macron’u bilgilendirdi."

Bölgedeki insani durumun da görüşmede değerlendirildiği aktarılarak, şu açıklamada bulunuldu:

"Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin ilgili tüm konuların, Türkiye ve Rusya arasında Moskova’da önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzeyli zirvede detaylıca ele alınacağını ifade etti."

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