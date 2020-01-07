Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9739
  • 6,6593
  • 301.544
  • 112600
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi. Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. Putin, yarın öğle saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

LİDERLER TÜRKAKIM İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile İstanbul’da bir araya gelecek.

Rus doğalgazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da bir tören gerçekleştirilecek.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

(AA)


Ece Erken, eski eşiyle barıştığı iddialarına son noktayı koydu
Ünlü çiftten boşanma sonrası ilk açıklama
Aşk var mı yok mu? Çelişkili açıklamalar!
Tutmayan matematik hesabıyla ilgili konuştu
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu

Avustralya´daki Yangından Kurtulan Koalanın Kana Kana Su İçişi Hüzünlendirdi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

TEM'de son dakika kaza! Trafik durdu

Dünyaca ünlü Kaputaj Plajı, kış manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor