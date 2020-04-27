PTT postaneler kaçta açılıp kapanıyor? Postane çalışma saatleri kaçtır? PTT açılış saatleri!

Postaneler hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs pandemisinden etkilenmeyi en aza indirmek için iş yerlerinin çalışma saatleri de düzenlendi. Postanelerde işleri olan vatandaşalar,Postaneler kaçta açılıp kapanıyor? Postane çalışma saatleri kaçtır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

PTT POSTANELER KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR?

PTT şubeleri çalışma saatlerinde değişkilik olmadı Yani hafta içi her gün olduğu gibi PTT şubeleri saat 08.30’da açılıp 17.30’da kapanıyor. Saat 12.30 – 13.30 arasında ise PTT şubeleri öğle arasında olduğu için kapanıyor.

PTT İSTANBUL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü açıklamasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinin, yaşanan yoğunluğun çalışanlar ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla kapatılması kararı alındığı vurgulandı.

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde; '03 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir.

Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.' Hizmet veren şubelerde müşteriler ve personelin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirildi