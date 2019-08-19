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PTT personel alımı 2019 ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT personel alımı 2019 ne zaman" PTT personel alımı başvuruları başladı mı"

PTT personel alımı 2019 ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan gerekli durumlarda personel alımı yapıyor. Ptt bünyesinde çalışma hayali kuran kişiler arama motoru üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. PTT personel alımı 2019 ne zaman, başvuruları başladı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

 

PTT personel alımı 2019 ne zaman, başvuruları başladı mı? sorusu PTT'de görev yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Binlerce kişinin gözü 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruda. PTT personel alımında Türk vatandaşı olmak,  erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak gibi birçok şart aranıyor.  PTT personel alımı 2019 ne zaman, başvuruları başladı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

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PTT PERSONEL ALIMI 2019 NE ZAMAN?

PTT personel alımı 2019 ne zaman alınmaya başlanacağına dair PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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