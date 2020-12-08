PTT memur alımı ne zaman yapılacak? 55 bin PTT personeli alımı için aranan şartlar neler?

55 bin PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Söz konusu alım süreci başlamadan 2020 PTT memur alımı başvuru koşulları ve genel nitelikler ile ilgili yapılan değişiklikler geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. PTT'de 2020 yılında açılacak olan ilanlara, belli şartları karşılayan kişiler başvuruda bulunabilecek. Peki, PTT personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? PTT başvuru için aranan şartlar neler?



PTT bünyesinde 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Parça parça alımlarla sayının 55 bine tamamlanması bekleniyor. Aylar önce duyurulan personel alımı 2020'nin sonuna gelinmesine rağmen hala yayımlanmadı.

Uzun zamandır on binlerce hatta yüz binlerde aday tarafından PTT 55 bin personel alım ilanı bekleniyor. İlk etapta PTT'nin 5 bin prosnel alımı yapması daha sonrasında ise yapılacak alımlarla beraber bu sayının 55 bine tamamlanması bekleniyor. Aylar öncesinde açıklanan 55 bin personel alımı 2020 yılının sonuna gelinmesine rağmen hala yayımlanmadı. Bu kapsamda adaylar tarafından personel alım ilanları bekleniyor.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

On binlerce adayın heyecanla beklediği PTT personel alımı 2020 yılının sonuna gelindi ancak hala yayımlanmadı. Son olarak 2018 yılında KPSS şartı aranmadan PTT bünyesinde personel alımı yapılmıştı. 2018 yılının Mayıs ayında ilan yayımlanmış ve "Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi, PTT Uzman Yardımcısı" kadrolarında personel alımı yapılmıştı.

ARANAN ŞARTLAR

PTT personel alımı için genel şartlar ise şöyle olmuştu:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış .

- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

KPSS ŞARTI GETİRİLDİ

Son yönetmelik kapsamında PTT personel alımları için KPSS şartı getirilmişti. Ancak adaylarda aranacak KPSS şartında puanın kaç olacağı henüz belli değil.

ADAYLAR SOSYAL MEDYADA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

KPSS 2020'ye girenler sosyal medya platformları üzerinden PTT personel alımlarının yayımlanması için çeşitli paylaşımlar yapıyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Adaylar ilanın bir an öcne yayımlanması gerektiğini yıllardır ilan beklediklerini sosyal medyada paylaşıyorlar.