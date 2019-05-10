Psikologlar Günü mesajı! 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları haberimizde

Psikologlar Günü mesajı araştırılıyor. 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları haberimizde bulunuyor. Her 10 Mayıs tarihinde tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlanan özel günün önemi ve ne zaman ortaya çıktığı merak ediliyor. Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezinde 10 Mayıs'ta yapılacak etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yaklaşık 400 psikolog katılacak. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Psikolog Mehmet Ali Erkuş, bu yıl 12'ncisi kutlanan 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü etkinliklerinin bir süredir Türkiye'de yapıldığını dile getirdi. Birbirlerine bu özel günde mesajlar göndermek isteyenler için en güzel sözler ve en güzel mesajlar sizlerle...

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI



-İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

- Emekle,sabırla,insanların hayatlarına dokunan,işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları,günümüz kutlu olsun.