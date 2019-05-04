'Provokasyon bulgusu yok korumalara soruşturma'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çubuk’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Törenin yapıldığı alanda Kılıçdaroğlu’nun yakın korumalarının koruma görevinin gerektirdiği usul ve tekniğe uygun davranmadıkları kanaatindeyiz. Olayın geneli hakkında yürütülen bir soruşturma var. Korumaların durumu da soruşturma kapsamında. Soruşturma sonucunda gereken neyse o yapılacaktır. Olaya karıştığı iddia edilen kişilerin hiçbirisi dışarıdan değil. Şu ana kadar bizim dışarıdan bir provokasyon yapıldığına dair hiçbir tespitimiz yok. İddia edilen isimlerin tamamı şehidimizin köyünden veya hemen yakın çevresinden."

Özcan’a yardım incelemesi

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediyesi’nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesiyle ilgili Başkan Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı. HDP’li belediyelerdeki ‘eşbaşkanlık’ ile ilgili de “Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme yok" denildi.