10 Haziran 2020 Çarşamba 02:37 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Tufan Tükek: İyileşen bazı hastaların şikayetleri hâlâ sürüyor
İstanbul Tıp Fakültesi'nde açılan Kovid İzleme Merkezi'nin 1 aylık verileri, hastalarda iyileştikten sonra göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishalin devam ettiğini ortaya koydu.
Salgının etkilerini araştırmak için İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurulan Kovid-19 İzlem Merkezi ilk ayın sonuçlarını açıkladı. 600 hasta üzerinde yapılan çalışmaları Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek anlattı: “Bir aylık sürede 1. ay kontrolü biten 600 hasta oldu. Hastaların iyileştiğini ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin devam ettiğini gördük. Göğüs darlığı ve öksürük yüzde 25 oranında, ishal yüzde 10-15, göğüs ağrısı ise yüzde 20 oranında sürüyor. Yüzde 1-2 vakada da kalp enzimlerinin yüksek olduğunu görüyoruz.”