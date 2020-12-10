Prof. Dr. Şervan Gökhan: Salgının başladığı ilk günkü gibi tedbir alalım

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şervan Gökhan, Kovid-19’un yayılmasında yaşanan artışı AKŞAM’a değerlendirdi: “Mart-Haziran arasındaki duyarlılığımız ve bu hastalıktan korunmaya yönelik aldığımız kişisel tedbirler maalesef toplumsal olarak şu anda çok az. Almamız gereken önlemlerde daha gevşek davranıyoruz. Kişisel önlemlerimizi tekrar ilk üç aydaki seviyesine çıkaralım.”

EV İÇİ BULAŞ RİSKİ FAZLA



“Ev içi bulaşmaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle ev içinde riskli grupta olan bireylerin izolasyon konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Havaların soğumasıyla kapalı mekan buluşmaları da artış gösterdi ve bu durumda bulaşma hızı arttı. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Aşılama pandeminin bitirilmesinde en önemli etken olacak.”