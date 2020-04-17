Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı…

Prof Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bir süre önce corona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan Prof. Dr. Tellaloğlu tıp dünyasında tanınan ve sevilen bir isimdi. Alınan son dakika bilgisine göre Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs hayatını kaybetti. Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde…

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU KORONA VİRÜSE YENİLDİ!

Bir süre önce korona virüsü teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde 85 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi ise twitter üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

“İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz”

PROF. DR SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Prof. Dr. Tellaloğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Prof. Dr. Tellaloğlu’nun uzmanlık tezi oldu. Uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer de edinmiş oldu.

Prof. Dr. Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri olmuştur.