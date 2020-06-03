03 Haziran 2020 Çarşamba 02:55 | Son Güncelleme:
İLETİŞİM KURULABİLİR
Prof. Dr. Recep Tekin: Kovid-19 hastalığını atlatanlar sağlıklı kişilerden farksız
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsü atlatmış insanların sağlıklı insanlardan farksız olduğunu belirterek, bu kişilere karşı dışlayıcı davranılmaması gerektiğini söyledi. Tekin, “Bu kişilere karşı dışlanma, uzak durma ya da geri durma gibi bir durum olmamalı” dedi.
İLETİŞİM KURULABİLİR
Toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkabildiğini belirten Tekin, “Normal vatandaşlarımız birbirlerine karşı nasıl sosyal mesafeyi koruyarak davranıyorsa, bu hastalığı atlatmış kişilerle de normal bir insan gibi her türlü iletişim halinde bulunabiliriz, işlerimizi devam ettirebiliriz” diye konuştu.