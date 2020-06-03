Prof. Dr. Recep Tekin: Kovid-19 hastalığını atlatanlar sağlıklı kişilerden farksız

İLETİŞİM KURULABİLİR



Toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkabildiğini belirten Tekin, “Normal vatandaşlarımız birbirlerine karşı nasıl sosyal mesafeyi koruyarak davranıyorsa, bu hastalığı atlatmış kişilerle de normal bir insan gibi her türlü iletişim halinde bulunabiliriz, işlerimizi devam ettirebiliriz” diye konuştu.