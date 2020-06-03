Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7141
  • 7,517
  • 372.345
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Prof. Dr. Recep Tekin: Kovid-19 hastalığını atlatanlar sağlıklı kişilerden farksız
03 Haziran 2020 Çarşamba 02:55 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Recep Tekin: Kovid-19 hastalığını atlatanlar sağlıklı kişilerden farksız

Prof. Dr. Recep Tekin: Kovid-19 hastalığını atlatanlar sağlıklı kişilerden farksız

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsü atlatmış insanların sağlıklı insanlardan farksız olduğunu belirterek, bu kişilere karşı dışlayıcı davranılmaması gerektiğini söyledi. Tekin, “Bu kişilere karşı dışlanma, uzak durma ya da geri durma gibi bir durum olmamalı” dedi.

İLETİŞİM KURULABİLİR

Toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkabildiğini belirten Tekin, “Normal vatandaşlarımız birbirlerine karşı nasıl sosyal mesafeyi koruyarak davranıyorsa, bu hastalığı atlatmış kişilerle de normal bir insan gibi her türlü iletişim halinde bulunabiliriz, işlerimizi devam ettirebiliriz” diye konuştu. 


İP'li Türkkan orman arazisine fabrika, TOKİ arazisine çiftlik kurmuş!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
WhatsApp'tan sevindiren özellik!
Hagi önermişti! G.Saray, Romanya'nın yeni yıldız adayını kapıyor...
Ekonomik destek paketleri tüm kesimlere 'kalkan' oldu
ABD'deki protestoları takip eden TRT World ekibine saldırı

ABD'deki protestoları takip eden TRT World ekibine saldırı

Sosyal medyanın yükselen devi! Türkiye'den 33 ülkeye ihracat rekoru

Sosyal medyanın yükselen devi! Türkiye'den 33 ülkeye ihracat rekoru

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapıla

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapılarını yeniden açtı