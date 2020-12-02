Prof. Dr. Önder Ergönül : Uzamış Kovid, 2. enfekte değil

Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül şunları kaydetti: “Reenfeksiyon, daha önce Kovid geçirmiş birinin iyileştikten sonra, yeniden hasta olmasıdır. Ama hastalık, arada bir boşluk olmaksızın devam ederse, buna uzamış Kovid-19 enfeksiyonu diyoruz. Hastalığı ağır geçirenlerde uzamış Kovid tablosu daha sık görülüyor. Reenfeksiyon için, şimdilik tek tük olgulardan bahsediyoruz ama vaka sayıları arttıkça bu olguların görülme sıklığı da artabilir. Hafif geçirenlerde antikor düşük, ağır geçirenlerde ise daha yüksek. Ama ilk başta hafif geçirenlerde, düşük antikor yanıtından dolayı daha sonra reenfeksiyon geçirme ihtimali daha yüksek. Bazı kimselerde 3 aydan önce de yeniden hastalanma söz konusu olabilir. Düşük de olsa bu da ihtimal dahilinde. Fakat genel olarak büyük bir kesimde 3 ay kadar koruyuculuk olduğu biliniyor. Salgının etkisini kaybetmesi yazı bulacak ve mevsimsel gribe dönüşecek.”