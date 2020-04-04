Oğuz Özyaral korona virüse mi yakalandı? Prof Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında?

Oğuz Özyaral korona virüse mi yakalandı? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. Prof. Dr. Oğuz Özyaral sosyal medya hesabı üzerinden, coronavirüs test sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Özyaral’ın, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu bildirmesinden sonra ise hayatı merak konusu oldu. Prof Dr. Oğuz Özyaral kimdir? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’nde ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümü’nde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında Yüksek Lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Titiz misin?” isim bir program da yapmıştır.

KORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Özyaral, coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine şu anda tedavisi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Prof. Dr. Özyaral'ın son durumunu anlatan ve kendi Twitter hesabından paylaşılan ses kaydında ise şu ifadeler yer alıyor;

"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Baş Hekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz yönetiminde sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz.”