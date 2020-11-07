Prof. Dr. Mustafa Gerek: Çin aşısı önce gençlere

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aralık ayında Çin’den getirileceğini duyurduğu Kovid-19 aşısında genç yaş grubuna öncelik verileceğini söyledi. Gerek, “Bu hastalığı yayan unsur genç yaş grubu. Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor” dedi.

