07 Kasım 2020 Cumartesi 01:48 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Mustafa Gerek: Çin aşısı önce gençlere
Prof. Mustafa Gerek, Çin'den getirilecek Kovid-19 aşısının bulaştırıcılıkları fazla olduğu için önce gençlere uygulanacağını söyledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aralık ayında Çin’den getirileceğini duyurduğu Kovid-19 aşısında genç yaş grubuna öncelik verileceğini söyledi. Gerek, “Bu hastalığı yayan unsur genç yaş grubu. Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor” dedi.