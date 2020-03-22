Prof. Dr. Lokman Aslan'dan rahatlatan açıklama: Çöl çekirgeleri sıcağı sever, Türkiye'ye gelmez

Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını kabusa çeviren çöl çekirgeleri, İran ve Irak sınırına kadar geldi. Çekirge sürüsünün Türkiye’yi de istila edebileceği öne sürülmüştü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bu ihtimali zor olduğunu söyledi: “Bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor. Çekirgeler için en önemlisi sıcak hava. Ülkemizde bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam yok.”

Geçen hafta Hakkari’de bir çöl çekirgesi bulunmuştu.

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Prof. Dr. Aslan, Van’da tahribata yol açan başka çekirge türlerinin olduğunu belirtti.Bu çekirgelerin ise Bahçesaray, Çatak ve Gürpınar’da ortaya çıktığını anlatan Aslan, “Mayıs- haziran ayına kadar herhangi bir çekirge problemi olmaz” diye konuştu.

DHA