Prof. Dr. Esin Şenol: Yüz yüze eğitim için sınır günlük 500 vaka

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, 21 Eylül’de okulların yüz yüze açılabilmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük yeni vaka sayısının 500’ün altına inmesi gerektiğini belirterek, “100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir” dedi.

Okullar açıldığında bir ülkede vaka sayılarının artış göstermesi halinde toplumdaki pandemiyle baş etme yollarının tekrar devreye sokulduğunu anlatan Şenol, “Yani ülkeler, daha önce salgınla hangi yöntemlerle baş edebilmişse o yöntemlere başvurur” dedi.

YAYILMA SEYRİ ÖNEMLİ



Şenol, “Örneğin Avusturalya’da olduğu gibi bazı ülkeler sınırları, bazı ülkeler ise yeniden toplumsal etkinliklerin en hareketli olduğu yerleri kapatıyor” diye konuştu. Okullarda yüz yüze eğitime geçilebilmesinde hastalık seyrinin önem taşıdığına dikkati çeken Şenol, “Okulların açılabilmesi için salgının kontrol altına alınması şart” değerlendirmesinde bulundu.