Prof. Dr. Ercüment Ovalı aşı için kolları sıvadı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaşıyor. Ovalı attığı tweet’te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik” dedi. Ovalı, “Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. ” ifadelerini kullandı.