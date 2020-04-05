Prof. Dr. Ercüment Ovalı aşı için kolları sıvadı
Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız” dedi.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaşıyor. Ovalı attığı tweet’te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik” dedi. Ovalı, “Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. ” ifadelerini kullandı.