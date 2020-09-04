Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken ifade: Rusya ve Çin'in aşıları işe yaramayacak

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya ve Çin'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki ülkeninde geliştirdiği koronavirüs aşısında adenovirüs tip 5 (Ad5) kullanıldığını belirten Ceyhan, insanların bu virüse bağışıklık kazandığını ve bu yüzden de aşının etkisinin olmayacağını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Rusya ve Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşıyla ilgili 'etkisi olmayacak' iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, "Gerçekten mantıken bu düşünce doğru. İngilizler ve Amerikalılar da adenovirüs kullanıyor; ama onlar 'Ad26' dediğimiz daha az görülen bir virüs kullandıkları için onlarda bu antikor olma olasılığı daha düşük. Nitekim bu aynı yöntemle geliştirilmiş HIV yani AIDS aşısında, tam tersine aşılananlarda daha çok AIDS gözlendi ve bu da ona bağlandı. Yani ‘İnsanların çoğunda o adenovirüse karşı antikor olduğu için sizin verdiğiniz aşı etkili olmadı, tam tersine baskıladı bağışıklığı, o yüzden daha çok hastalık oldu’ diye. Bu tabi bir iddia. Çin aşısı 3’üncü fazda, Rus aşısının daha 2’nci fazda çalışmaları devam ediyor. Onların sonuçlarına daha dikkatli bakılacak" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR BULAŞTIRIYOR'

Prof. Dr. Ceyhan, bütün ülkelerde sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde yapılan çalışmalarda, çocukların virüsü çok bulaştırmadığı yönünde yanıltıcı sonuca ulaşıldığına dikkat çekti. Ceyhan, "Oysa biz okulların açıldığı dönemde bu değişir, diye hep söylüyorduk. Nitekim son 2 haftadır yapılan çalışmalar bütün dünyada gösteriyor ki çocuklar da en az yetişkinler kadar hatta bazen onlardan daha uzun süre bulaştırıyorlar. O yüzden bu hem okulların açılmasındaki problemleri artırıyor hem de toplumda hastalığın giderek daha çok yayılmasına neden oluyor" dedi.