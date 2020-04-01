Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti... Cemil Taşçıoğlu kimdir?

Cemil Taşçıoğlu kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Onur Taşçıoğlu geçtiğimiz hafta babası Cemil Taşçıoğlu’nun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Üzücü haber yine oğlu tarafından yapıldı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onu Taşçıoğlu yaptığı açıklamada ““Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” ifadesine yer verdi.



PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Cemil Taşçıoğlu’nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşçıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri” ve “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlı kitapların da yazarıydı.