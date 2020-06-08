Prof. Dr. Canan Uluoğlu: Var olan ilaçları geliştiriyoruz

Prof. Dr. Uluoğlu, “Türkiye’de uluslararası bir veri tabanına kayıtlı 8 tane çalışma var ama bunlardan dört tanesi mevcut bir ilacın benzerini yapma çalışması. Onun dışında hidroksiklorokin ve favipiravirin etkinliğini araştıran bir faz-3 çalışmamız var. Ben, sonuçlar etkili ve güvenli çıkarsa ruhsata yaklaştığımızı düşünüyorum. Ruhsata en yakın gibi görünenlerin birçoğu ‘ilaç yeniden konumlandırma’ çalışmaları. Yani eski, bildiğimiz bir ilacı ‘koronavirüse de iyi geliyor mu’ diye baktığımız araştırmalar. O yüzden bu kadar hızlı yol aldık” dedi.

ABD RUHSAT ALDI



Dünyadaki çalışmalara değinen Prof. Uludağ, sözlerine şöyle devam etti: “Şu ana kadar ‘Remdesivir’ diye bir ilaç, Amerika’da ruhsat aldı. Ruhsattan kastımız şu; bu ilaç bu hastalıkta etkili ve güvenlidir. Aslında su anda ‘Korona icin etkinliğini ispatladık, tam da içimize sindi’ dediğimiz maalesef hiçbir ilacımız yok” dedi.