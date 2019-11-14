Prof. Dr. Canan Karatay'a Balıkesir'den tepki

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 11 Kasım günü haber bülteninde yaptığı açıklamada, "Bölge zeytininin havadan (uçakla) ilaçlama yüzünden zehirlendiğini ve kullanılmaması gerektiği" açıklamasına Balıkesir'deki odalar tepki gösterdi.

Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Sanayi Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ticaret Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Erdek Ticaret Odası ver Ayvalık Ticaret Odası tarafından bir açıklama yayımlandı.

Odalar yayımladığı açıklamada, “Görsel ve yazılı basınımızın en önemli şiarı olan izleyicilerini doğru bilgilendirmek görevi maalesef 11 Kasım 2019 saat 20.00 haberlerinde Prof. Canan Karatay tarafından istismar edilmiştir. Prof. Canan Karatay, bölge zeytininin havadan (uçakla) ilaçlama yüzünden zehirlendiğini söylemiş ve kullanılmaması gerektiğini belirtmiştir. Oysaki 2 yıldan bu yana bölgede havadan ilaçlama yapılmamakta olup; ayrıca uçakla yapılan ilaçlamada, dekar başına atılan ilaç miktarı yerden yapılana göre çok daha azdır. İlaçlamadan 20 gün sonra kalıntı bulunamaz ve hasat bu takvime göre yapılır. Bölgemiz ihracat için zeytinyağı üretmektedir ve en önemli alıcımız ABD'nin gıda güvenliği konusundaki hassasiyeti bilinmektedir. Hiçbir ürünümüzde pestisin (tarım ilacı) kalıntısı yoktur. Bölgemizde üretilen zeytin ve zeytinyağı gerek ülke çapında gerekse dünya çapında kendini kanıtlamıştır. Dünyaca kabul gören akredite laboratuvarlardan uygunluk ve kalite onayı almıştır. Zeytin ve zeytinyağımız uluslararası birçok kuruluştan ödüller alarak kalitesini tüm dünyaya ispat etmiştir. Binlerce üreticimizin ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Bölgedeki üreticilerimiz adına bölge oda ve borsalarımız konu hakkında her türlü girişimde bulunacak ve bu yanlış haberin düzeltilmesi konusunda gereğini yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

(İHA)