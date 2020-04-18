Prof. Dr. Arif Verimli eşiyle tartışan çiftleri uyardı: Onu yeniden tanıyın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ‘evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar, genellikle eşleriyle tartışma yaşadıklarından şikayetçi. Bu zorlu süreçte hem eşlerin aralarının bozulmaması hem de ruh sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için Prof. Dr. Arif Verimli, tavsiyelerde bulundu.

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Prof. Verimli, tüm zamanını evde geçirenlerin kendi psikolojilerini korumaları için mutlaka sabah kalkıp kişisel bakımlarını yaptıktan sonra pijamaları çıkarıp günlük kıyafet giymeleri gerektiğini belirtti. Verimli, çiftlerin bu dönemde bir birlerine daha da çok anlayış göstermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Sosyal medya ve haber kanallarına gereğinden fazla bakmayın. Yeni tanıştığınız komşunuza nasıl saygılı davranıyorsanız eşlerinize de öyle davranın. Bir arkadaşım 40 yıllık eşini yeni tanımaya başladığını anlatarak ‘Aslında çok iyi birisiymiş’ dedi. Bunun tersi durumlar da olabiliyor. Sıradan günlerde yaşadığınız küçük tartışmalar karantina günlerinde çok daha şiddetli hale gelebilir. Bu kuşak salgını ilk kez yaşıyor. Eşler birbirine karşı maalesef bu süreçte daha tahammülsüz olabiliyor. Önceden günde 3-4 saat birlerini gören eşler şimdi 24 saat aynı çatı altında zaman geçiriyor. Birbirinizi daha iyi anlamak ve tanımak hatalarınız düzeltmek için çabalayın.”