Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüse yenildi
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski dekanlarından, Türkiye'de idare hukukunun en yetkin isimlerinden Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle 87 yaşında yaşamını yitirdi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden, 1995-98 arasında fakültemiz dekanlığını yürütmüş Prof. Dr. Ülkü Azrak’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Kovid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz camiasına baş sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.