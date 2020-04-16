Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüse yenildi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden, 1995-98 arasında fakültemiz dekanlığını yürütmüş Prof. Dr. Ülkü Azrak’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Kovid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz camiasına baş sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.