Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,655
  • 7,2815
  • 360.712
  • 95834.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Poşetten çıkararak her yere sürmüştü... Sıvının ne olduğu belli oldu

Poşetten çıkararak her yere sürmüştü... Sıvının ne olduğu belli oldu

Poşetten çıkararak her yere sürmüştü... Sıvının ne olduğu belli oldu

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli hareketleri güvenlik kamerasına yansıyan kadının sürdüğü sıvının ön incelemesinde yağ olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın sakinleri, dün asansör kapısına sıvı sürüldüğünü fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda yüzü maskeli kadının poşetten çıkardığı sıvıyı asansörün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına sürüp ayrıldığını gören bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekibi, sürülen maddenin ön incelemesinde sıvı yağ olduğunu tespit etti.

Ekipler, aynı mahalledeki başka bir binada daha rastlanan benzer durumla da bağlantısının olduğu değerlendirilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda şüpheli hareketler sergileyen kadının, apartmandaki asansör kapısı ile korkuluklara sıvı sürüp uzaklaşması yer alıyor.

(AA)


Sosyal medyadan canlı yayında meddah gösterisi

Sosyal medyadan canlı yayında meddah gösterisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Koronavirüse karşı ağız ve diş sağlığı nasıl olmalı?