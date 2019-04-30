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  3. Polisten zehir tacirlerine geçit yok: 8 gözaltı

Polisten zehir tacirlerine geçit yok: 8 gözaltı

Polisten zehir tacirlerine geçit yok: 8 gözaltı

Çorlu’da polisin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği uygulamada toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü görevlileri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'nde yer alan 6 ikamet ile bir iş yerinde alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde satışa hazır halde toplam 30 fişek kokain, 200'ü aşkın uyuşturucu nitelikli hap, satışa hazır halde fişeklenmiş olarak bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid, 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, av tüfeği ve tabancalara ait mermiler, elektronik kumar makinesi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

Konu ile ilgili olarak yapılan 6'sı 18 yaşından küçük olmak üzere toplamda 12 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti, 6136 SKM ve hırsızlık malı satın almak gibi suçlardan yasal işlem başlatıldı.  

İHA

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